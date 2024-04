In attesa del derby di Milano, in programma per domani sera, Inter e Milan continuano a imbastire stracittadine anche fuori dal campo. Dopo le sfide di mercato degli ultimi anni, Thuram e Frattesi, ultimissimi derby di mercato vinti dai nerazzurri, i due club milanesi tornano a sfidarsi anche per Alessandro Buongiorno.

Il difensore del Torino, fortemente legato al club granata e pupillo di Urbano Cairo, non disdegna le attenzioni delle due milanesi: come ogni calciatore professionista, il sogno è la Champions League e lottare per i grandi palcoscenici e l'interessamento di Inter e Milan equivarrebbe a realizzarlo. "Cairo - però - non vorrebbe privarsi del suo gioiello, ma sa bene che fra qualche mese la caccia partirà" si legge su Tuttosport che non ha dubbi: "Per questo la cifra per sedersi a parlare di Buongiorno è alta, fissata intorno ai 40 milioni".