"L’irruzione del Chelsea su Kalidou Koulibaly , con tanto di affare chiuso in 48 ore ha aperto ufficialmente il mercato dei grandi difensori" si legge nell'edizione odierna di Tuttosport che parla di mossa Blues che non spiazza la Juventus pur costringendola a virare altrove per il post-De Ligt . La primissima alternativa al senegalese è "quel Gleison Bremer del Torino, eletto miglior difensore dell’ultima Serie A", lo stesso difensore centrale entrato f ortemente nel mirino dell'Inter che segue da parecchio il brasiliano ma prima di affondare attende novità sul fronte Milan Skriniar . "La trattativa con i parigini, seppur avanzata, non si è ancora sbloccata - si legge -. E così alla Continassa, in attesa del rilancio decisivo del Bayern per De Ligt, stanno cercando di capire se esistano ancora i margini per anticipare l’Inter su Bremer" .

"Il sorpasso però non è così scontato", frena gli entusiasmi il quotidiano torinese che precisa: "Ma nemmeno impossibile. Soprattutto perché l’Inter e il Torino non hanno ancora trovato un’intesa e il presidente dei granata, Urbano Cairo, ha fatto capire chiaramente di volere più di 25-30 milioni per Bremer. Se non una cinquantina, ne potrebbero servire almeno una quarantina. La Juventus, in caso di ricca cessione di De Ligt in Germania per una cifra tra gli 80 e i 90 milioni, si prepara a effettuare un tentativo". Tradotto in soldoni: "Chi prima vende, prima compra".