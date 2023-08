Tanti discorsi di queste ore riguardo al mercato dell'Inter sono concentrati sull'attaccante che manca in rosa, in realtà i nerazzurri sono alla ricerca anche di un difensore centrale. Arriverà in prestito, almeno inizialmente. "Uno dei nomi che è sul tavolo da più tempo è quello di Merih Demiral in uscita dall’Atalanta, il quale però nelle ultime ore è entrato nel mirino anche della Roma", spiega Tuttosport.

Nel frattempo è stato proposto Tanganga dal Tottenham e c'è sempre l'ipotesi Chalobah dal Chelsea.