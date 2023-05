Roberto De Zerbi per il momento allontana l'acquisto di Davide Frattesi per il suo Brighton. Come riportato da Tuttosport, all'allenatore italiano la mezzala neroverdi piace parecchio, ma l'idea è quella di prendere un calciatore con altre caratteristiche. Il no di De Zerbi a questo punto può diventare un assist per altre società italiane, su tutte Inter, Milan, Napoli e Juventus. Di certo la società bianconera farà tutto il possibile per centrare l’obiettivo primario del prossimo mercato, visto che a centrocampo ci saranno un’uscita certa - Paredes - e una molto probabile: Rabiot