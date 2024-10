La doppietta al Real Madrid ha acceso ulteriormente i riflettori su Jonathan David. Come riporta Tuttosport, due club italiani in particolare sono pronti a battagliare per lui e sono Inter e Juventus.

Ci sono alcuni aspetti da considerare. Intanto quello riguardante il passaporto: il giocatore non ha quello comunitario e la Juventus ha esaurito gli slot a disposizione. Deve quindi liberare un posto. L'Inter lavora sotto traccia, ha rapporti assidui con l'agente Mavromaras, ma bisognerà anche capire cosa faranno i club esteri (il Barcellona si è iscritto alla corsa).

La Juve ha anche un'altra carta, quella dell'amicizia stretta tra Weah e l'attaccante canadese.