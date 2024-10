L'interesse crescente per Daniel Maldini non ha abbassato, in casa Inter, quello per Jonathan David. I due, secondo Tuttosport, permetterebbero di abbassare l'età media dell'attacco nerazzurro, ma se l'italiano può essere visto come una possibile alternativa ai titolari, il canadese non si accontenterebbe di un ruolo "minore": a Milano verrebbe per fare il titolare.

Significa, secondo il quotidiano, che se davvero l'Inter metterà le mani su David qualcuno gli farà spazio e gli indizi portano a Marcus Thuram, arrivato a parametro zero e con una clausola rescissoria nel contratto da 85 milioni di euro. Oggi è una certezza della squadra, ma se qualcuno arriverà con soldi freschi per "liberare" il francese, il discorso potrebbe cambiare.