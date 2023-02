Tuttosport la definisce la rivincita dei gregari, giocatori che in teoria avrebbero dovuto vivere una stagione alle spalle dei titolari e invece sono diventati titolari a loro volta. Matteo Darmian a destra, Federico Dimarco a sinistra , inizialmente nelle gerarchie alle spalle rispettivamente di Dumfries e Gosens .

Al contrario sono partiti dalle retrovie ma ora sono dei pilastri della squadra nerazzurra. "Rendimento che ha cambiato e cambierà anche il mercato, perché Dumfries è diventato da alcuni mesi il primo candidato a essere ceduto per le famose questioni di bilancio; ma pure Gosens, per cercare di ritrovare la nazionale persa, a fine annata valuterà il suo futuro per capire se rimanere o cercare nuova gloria altrove", riporta il quotidiano.