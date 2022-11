Il Porto sarà un avversario da non sottovalutare per l'Inter negli ottavi di finale di Champions League. Come scrive oggi Tuttosport, l'avvio in stagione è stato balbettante ma in seguito la squadra di Conceiçao si è ripresa alla grande vincendo il proprio girone di Champions League con i successi su Bayern Leverkusen e Brugge in trasferta, lasciando fuori dal torneo l'Atletico Madrid.