Se davvero arriverà la vittoria nel derby e quindi lo scudetto già lunedì, l'Inter è pronta a festeggiare. Come scrive Tuttosport, il primo momento di giubilo sarebbe il corteo per le vie di Milano da parte dei tifosi, con la Curva Nord che partirebbe da piazza Cairoli per andare fino in Duomo. Martedì il pullman scoperto con dj set dalla Terrazza Duomo.

Nel caso in cui lo scudetto dovesse arrivare col Torino, invece, corteo subito dopo il match da piazzale Lotto e poi un'altra festa a Inter-Lazio (per l'ultima in casa) quando ci dovrebbe essere la consegna della Coppa, sempre risultati permettendo. Partirà negli stessi giorni una vigorosa campagna marketing per le vie del capoluogo lombardo. Quindi in serata una cena di gala con tutti i componenti della società al Castello Sforzesco.