L' Inter fa scudo attorno a Inzaghi . La versione di Tuttosport converge con quella degli altri quotidiani sportivi oggi in edicola e racconta di come il presidente Zhang abbia decso di recarsi ad Appiano Gentile prima del summit tra dirigenti e allenatore. "I dirigenti hanno trovato di fronte un allenatore fortemente determinato nell’invertire la tendenza ma pure lucido nell’analizzare i problemi che hanno contrassegnato questa prima parte di stagione con l’obiettivo di risolverli", si legge.

Tra i temi caldi: la preparazione, che subirà una serie di correttivi (ma non cadranno teste né ci saranno nuovi arrivi). Verrà certamente tarata al meglio quella nella pausa Mondiale. Altro discorso affrontato quello riguardo al portiere, perché l'alternanza sembra aver creato un po' di confusione in una difesa nella quale Skriniar e De Vrij non hanno ancora digerito l'estate in copertina sul mercato (il primo) e l'idea della paventata sostituzione con Bremer (il secondo). "Nessuno però, in questa fase, vuole caricare ulteriormente di tensioni il gruppo anche perché è forte la convinzione che l’Inter possa tornare presto quella dell’ultima stagione", si legge ancora.