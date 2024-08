Tuttosport apre una piccola parentesi sul futuro di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, proponendo un'ipotesi a testa per i due attaccanti. Il rush finale di mercato, si legge, dirà se l'endorsement di Gilardino per l'argentino andrà a segno. Per quel che riguarda l'austriaco si è invece rivelato un fuoco fatuo l'interessamento della Stella Rossa. Troppo alto lo scoglio dell'ingaggio.

Non dovessero lasciare Milano, uno dei due finirà fuori dalla lista Champions. Secondo il quotidiano, toccherà a Correa.