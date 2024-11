L'obiettivo dell'Inter di questa sera sarà quello di vincere per potersi concentrare sul campionato. Come riporta oggi Tuttosport, i nerazzurri si schiereranno con una formazione molto diversa da quella di Verona, con otto cambi ma comunque diversi titolarissimi (Pavard, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro Martinez).

Domenica l'Inter ha una sfida fondamentale a Firenze contro la Fiorentina, ma i giorni in mezzo per recuperare ci sono e quindi il focus è ora sulla Coppa, dove con un'altra vittoria si arriverebbe a 13 punti mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione diretta agli ottavi. Vorrebbe dire saltare i playoff di febbraio e potersi concentrare praticamente già da ora sulla Serie A, almeno fin quando non arriverà il prossimo turno di Champions.