L'analisi di Tuttosport è da promozione per l'Inter, vittoriosa in rimonta a Cagliari per 3-1. "L’Inter ha vinto quando Antonio Conte ha deciso di passare alla difesa a quattro. L’analisi, liofilizzata in un titolo, non combacia esattamente con l’andamento della partita, considerato che nel primo tempo, chiuso dal Cagliari in vantaggio grazie alla rete di Sottil (complice la mancanza di reattività di Handanovic, anche se Conte l’ha pienamente assolto nel post-partita) l’Inter avrebbe dovuto segnarne tre di gol, come provano i 6 tiri in porta dopo 25’, record per questo campionato", si legge nelle prime righe dell'articolo principale nella oppia pagina dedicata ai nerazzurri.

Un successo, secondo Tuttosport, figlio del cambio in corsa deciso dal tecnico interista, che ha lanciato anche un messaggio alla società. "Ieri Conte ha dimostrato quella flessibilità tattica che molti invocavano, stravolgendo la squadra per rimontare - si legge -. All’allenatore, dopo la vittoria (e l’eliminazione dalla Champions) ieri interessava piuttosto far passare un altro concetto, legato al mercato, alla necessità di avere una rosa più snella

Oggi giornata di riposo, da domani si lavora verso il Napoli. In dubbio Hakimi e Sanchez, dovrebbe tornare Vidal.

VIDEO - TRAMONTANA PUNZECCHIA HANDANOVIC, POI ESULTA CON IL TRIS