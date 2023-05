Un punto, quello che basterebbe questa sera all'Inter per garantisti l'accesso matematico alla prossima Champions League. Vincere con l'Atalanta per lasciare che tutti i pensieri si possano concentrare sulla finale di Istanbul del prossimo 10 giugno. "Questo esito diventerebbe impossibile l’aggancio da parte dell’Atalanta , l’unica squadra che può far traballare la presenza dell’Inter nelle prime quattro posizioni (la Roma no perché a parità di punti i giallorossi sono indietro per un gol nella differenza reti degli scontri diretti)" si legge su Tuttosport.

Contro la Dea "le rotazioni saranno molto meno pronunciate. Inzaghi non dovrà tenere conto degli impegni successivi", specie tenendo conto che non ci saranno, finalmente, impegni infrasettimanali. "Potrebbe esserci qualche avvicendamento in difesa con D’Ambrosio e De Vrij dal 1'. A centrocampo, invece, dovrebbe toccare ai titolari Barella, Brozovic e Calhanoglu (Mkhitaryan è ancora infortunato). A sinistra Gosens potrebbe far rifiatare Dimarco. In attacco si è aperto un ballottaggio a causa dello stop di Correa, fermato da una distrazione muscolare al soleo della gamba destra: il suo recupero sarà valutato giorno per giorno. Quindi Inzaghi non potrà replicare la coppia formata da Correa e Lukaku che è diventata abituale in campionato, mentre Lautaro e Dzeko hanno sempre costituito il duo offensivo in Coppa Italia o Champions League. L’allenatore deve decidere chi schierare a fianco di Lukaku".