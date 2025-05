Mentre la Lega Serie A studia gli orari e le date delle ultime due giornate di campionato, nella stessa sede si ragiona anche sul possibile spareggio in caso di arrivo di due squade in vetta a pari punti.

Come riporta Tuttosport, Inter e Napoli potrebbero giocare la trentottesima giornata di venerdì o anche prima, ma resterebbe la necessità di trovare una data per lo spareggio a distanza di sicurezza dalla finale. In caso contrario, i nerazzurri potrebbero anche anticipare di molto la gara col Como, già salvo e senza obiettivi. L'esito della finale di Champions League deciderà anche le date della Supercoppa: se vince l'Inter difficile si giochi a dicembre, possibile lo slittamento a gennaio.