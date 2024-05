L'Inter è campione d'Italia e dopo la festa scudetto di cui se ne raccolgono ancora gli strascichi, ha da portare a termine un'altra missione: il Sassuolo. I nerazzurri si presentano a Reggio Emilia già da campioni d'Italia appunto, e quel tantino di sentimento di rivalsa rispetto all'andata che fa sorridere Inzaghi, mai domo. Affamato ma tranquillo, l'allenatore nerazzurro dopo la vittoria con il Torino si è rasserenato ulteriormente e contro l'unica squadra del campionato in grado di riuscire a batterlo si presenterà con una buona dose di 'seconde linee'.

"Nonostante Sommer abbia pienamente smaltito la febbre, sarà Audero a partire dal 1'" fa sapere Tuttosport che non ha dubbi sulla staffetta nella corsia di sinistra di centrocampo con Carlos Augusto confermato al posto di Dimarco "che non verrà rischiato dall’inizio". Altro spruzzo di turnover che vedrà i due amici (in campo e fuori) Asllani e Frattesi in campo dal primo minuto. Stessa sorte per Sanchez, in vantaggio su Arnautovic, per la coppia d'attacco con Lautaro. In difesa Bisseck scalpita, ma dovrebbe giocare Pavard, e anche Buchanan e Cuadrado "dovrebbero trovare spazio e minutaggio nella ripresa".