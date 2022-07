Dopo il 4-1 inflitto al Lugano, l’Inter pareggia per 2-2 contro il Monaco, avanti per condizione fisica rispetto ai nerazzurri. Una trasferta che inizia a dare a Inzaghi qualche indicazione con tutte le dovute proporzioni del caso. I migliori dei nerazzurri sono stati, secondo Tuttosport, i vari Asllani, Lautaro e Dimarco. Sull'ex Empoli si legge: "Il ragazzo ha stoffa da vendere, personalità innata, tecnica superiore. Gli sono bastate due amichevoli (oltre ad allenamento congiunto) per entrare nel cuore dei tifosi interisti e per scomodare subito paragoni importanti". Altro elogio quello per il Toro Martinez, che "non segna, ma combatte, corre e gioca come se fosse una partita di Serie A o di Champions League. Sfortunato quando colpisce la traversa (con un colpo da applausi), il “Toro” dimostra ancora una volta che non accetta mai di perdere". Prova da pollice in su anche per Federico Dimarco, "propositivo in fase offensiva (come sempre), probabilmente il migliore nell’inedito terzetto difensivo iniziale. Prova a suonare la carica con l'Inter sotto 0-2- Sempre volitivo e nel calcio d’estate conta pure questo".