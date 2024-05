Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui al giocatore azzurro pensa ad esempio la Roma, ma anche il Milan se Leao dovesse salutare e all'estero Bayern Monaco e Liverpool. Se l'attaccante dovesse andare via il nome in pole position per sostituirlo è quello di Gudmundsson, coi bianconeri pronti a mettere sul piatto oltre 2 milioni l'anno al giocatore e altri 30-35 che andrebbero dati al Genoa.