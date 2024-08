Il messaggio di Federico Chiesa sui social network, due pallini bianconeri in un post su Instagram che hanno scatenato la reazione dei tifosi della Juventus, non cambia la situazione del giocatore. Come si legge su Tuttosport, il giocatore vuole rimanere, ma non ha un'intesa con la società sul ritocco dell'ingaggio e Thiago Motta ha spiegato a Giuntoli che Chiesa non è ideale per il suo gioco. Il che rende i 5 milioni annui a contratto troppi per tenerlo dentro al progetto.

L'attaccante resta quindi sul mercato, c'è stato un contatto con la Roma e ci sono voci su Inter e Milan, ma non una trattativa vera e propria con le milanesi. Non si dovesse trovare una soluzione entro il 30 agosto, è probabile un pragmatico ritorno in squadra, visto che comunque Chiesa dovrebbe obbligatoriamente restare in rosa almeno fino a gennaio.