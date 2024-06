Tra i volti nuovi del Consiglio d'amministrazione nerazzurro c'è Fausto Zanetton, amministratore delegato di Tifosy Capital and Advisor, uno dei profili che non erano usciti nei giorni antecedenti all'assemblea soci.

Come ricorda Tuttosport, insieme a Gianluca Vialli ha fondato la società Tifosy e da anni vanta esperienza in consulenza ad aziende globali nel settore dei media, sport e tecnologia. In particolare è specializzata in finanza sportiva e nel prestare assistenza a club e aziende dello sport che intendono raccogliere capitali. Aveva già lavorato con Bc Partners nelle trattative con Suning per l'operazione poi non andata in porto riguardante la possibile cessione dell'Inter.