Tanti temi saranno sul tavolo domani nell'incontro tra i dirigenti di Oaktree e il management nerazzurro, come spiega oggi Tuttosport. Si parlerà innanzitutto dell'assemblea dei soci che andrà in scena entro i prossimi 15 giorni e in cui verrà eletto il prossimo CdA, del quale faranno parte sette-otto unità con i tre manager di Oaktree (Cano, Ralph e Meduri) più Marotta e Antonello. Verrà annunciato anche il presidente, un tecnico espressione del fondo o una possibile scelta "interista", come potrebbe essere Zanetti.

Nell'incontro con il tecnico Simone Inzaghi si parlerà invece del mercato, ma la strategia non si discosterà da quella degli ultimi anni. Il saldo acquisti-cessioni si dovrà chiudere in attivo, per arrivare a Bento e a Gudmundsson bisognerà vendere i giovani migliori, certamente non si passerà dall'addio ai giocatori più forti. Vicino il rinnovo di Inzaghi fino al 2027 a oltre 6 milioni l'anno, mentre sarà più difficile un accordo per Lautaro Martinez: a 10 milioni si potrà arrivare solo con molti bonus.