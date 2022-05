Cesare Casadei sta incantando tutti. Il gioielino dell'Inter Under 19 allenata da Christian Chivu sarà domani protagonista della finale del Primavera 1, ma già ora ha collezionato 16 reti e 5 assist in 39 presenze tra tutte le competizioni stagionali. A lui sta pensando il Sassuolo, il cui ad Carnevali ne ha parlato con Ausilio nell'ultimo incontro a Parigi. I nerazzurri valutano il ragazzo non meno di 10 milioni, ma preferirebbero il prestito a meno di inserire il giocatore in trattative come quella per Scamacca. In alternativa occhio anche al Bologna e alle possibili opzioni dall'estero.