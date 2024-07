L'Inter va decisa su Juan Cabal. Il difensore classe 2001 dell'Hellas Verona è il prescelto della dirigenza nerazzurra per colmare il buco in rosa dopo l'infortunio rimediato da Buchanan nel ritiro del Canada. Secondo quanto riportato da Tuttosport i dialoghi tra le parti vanno ormai avanti da giorni, la formula dell'affare è un acquisto a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro, bonus compresi.

Nell'affare non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica, come Kamate. Il classe 2004 viene valutato dall'Inter 3-4 milioni di euro e per lui potrebbe arrivare la prima esperienza tra i professionisti. Nei prossimi giorni l'affare verrà definito.