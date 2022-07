Nella sua seconda amichevole pre-stagionale l’Inter pareggia in rimonta per 2-2 contro i francesi del Monaco. Un vero banco di prova per la squadra allenata da Simone Inzaghi poiché di fronte ha trovato una squadra più avanti nella preparazione (la Ligue 1 inizierà il 6 agosto) e che ha chiuso la scorsa stagione piazzandosi terzi in campionato.

I nerazzurri faticano soprattutto nella prima mezz’ora di gioco dove subiscono le reti di Ben Yedder prima, e Golovin poi. La squadra di Simone Inzaghi guidati da un sorprendente Asllani si ricompatta ben presto accorciando le distanze prima con Gagliardini, e poi pareggiando con il centrocampista albanese, arrivato quest’estate dall’Empoli. Un match che ha già dato molte indicazioni al tecnico dell’Inter Inzaghi. I tifosi nerazzurri osservano con trepidazione il mercato e oItre al possibile arrivo del difensore brasiliano, continuano a sperare in Dybala e anche a Ferrara, come qualche giorno fa, hanno mandato un messaggio chiaro al club fin dai primi minuti: 'Marotta, portaci Dybala', è stato il coro che ha scandito le fasi iniziali della partita per chiarire qual è il desiderio principale del popolo nerazzurro.

Nel match contro il Monaco non si è messo solo in luce il baby centrocampista Asllani, ma anche il neo acquisto Onana che nella ripresa ha preso il posto di Handanovic rendendosi decisivo con una doppia parata su Minamino e Gelson Martins. La sfida allo sloveno per chi sarà il guardiano della porta nerazzurra è lanciata.