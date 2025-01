Tajon Buchanan è uno dei giocatori dell'Inter di cui più si parla in previsione di una possibile cessione a gennaio. L'Inter, dopo l'interessamento del Torino, secondo Tuttosport nelle ultime ore ha registrato anche quello dell'Ajax, che ha appena perso Rensch (ceduto alla Roma).

Gli olandesi cercare un esterno di ruolo e Buchanan, si legge sul quotidiano, non è al momento funzionale al gioco di Inzaghi, che lo ha provato a destra e sinistra ma senza riscontri positivi. In caso di probabile addio del canadese si potrebbe andare su Zalewski, in scadenza coi giallorossi e che quindi prima di un eventuale prestito dovrebbe rinnovare. Sul polacco c'è anche l'Olympique Marsiglia.