Tajon Buchanan era assente ieri dalla sfida che il Brugge dilagare per 6-1 in casa dell'RWDM Molenbeek, un indicatore ben preciso della possibilità concreta di addio al club nerazzurro delle Fiandre da parte del nazionale canadese a gennaio. Decisione presa di ufficialmente di comune accordo tra il calciatore e il tecnico Ronny Delia, ufficiosamente solo dal tecnico per aver notato un atleta fin troppo distratto, pare, dalle voci di mercato che lo riguardano.

Buchanan fa gola a parecchi club e secondodel giocatore per ingaggiare Buchanan in prestito con obbligo di riscatto; ma il club fiammingo, che deve fare anche i conti con la scadenza del contratto del giocatore nel 2025, spera che l’interesse di Manchester City e Bournemouth possa diventare concreto per riuscire a massimizzare la vendita dell’esterno, valutato oggi circa 12-13 milioni e per il quale solo poco tempo fa ne venivano chiesti 18.