Il Club Bruges è diventato una fucina di talenti a cui guardare per il mercato di Milan e Inter. I rossoneri hanno preso De Ketelaere, i nerazzurri (come ricorda Tuttosport) "corteggiano l'esterno Buchanan, ma anche il gioiellino offensivo Nusa, norvegese classe 2005". Il ragazzo è balzato agli onori delle cronache per essere il primo 2005 ad aver segnato in Champions League.