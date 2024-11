Yann Bisseck è pronto per giocare da titolare questa sera contro l'Arsenal, come spiega oggi Tuttosport. Il tedesco è stato provato ieri da titolare sul centrosinistra in difesa, in sostituzione dell'affaticato Bastoni e soprattutto è pronto a firmare il nuovo contratto con l'Inter fino al 2029: il rinnovo, si legge, è ormai a un passo.