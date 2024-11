Nemmeno la Nazionale può fare a meno di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter torna a disposizione di Luciano Spalletti in una Nazionale in cui però non è più centrale. Come sottolinea Tuttosport, senza di lui ha battuto bene la Francia e ha dominato il Belgio, fino all'espulsione di Pellegrini, tano che lo stesso Spalletti disse che l’Italia poteva in fondo fare a meno di Barella, ma tenerlo fuori una volta che ce l’hai è molto difficile. Per questo il ct sta studiando una nuova posizione: alle spalle del centravanti in quella posizione ibrida tra il centrocampista di raccordo con le punte e il trequartista da inserimento che comunque Barella svolge già bene nell'Inter.

Di sicuro sarà interessante vedere sul campo stasera come Luciano Spalletti riuscirà a farlo coesistere assieme a giocatori come tonali e Frattesi.