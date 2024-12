Sarà la stessa Inter che ha sbancato l'Olimpico a scendere in campo lunedì sera a San Siro contro il Como. La stessa con un'eccezione: Barella. Come spiega anche Tuttosport, il centrocampista sardo ha subito proprio contro la Lazio una lieve elongazione all'adduttore della coscia destra. Ieri ha lavorato a parte, però sta meglio e fra oggi e domani Inzaghi con lo staff medicano decideranno se portarlo in panchina o posticipare il suo rientro alla trasferta di Cagliari del 28 dicembre.