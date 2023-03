Il Tigre è al lavoro per riscattare Mateo Retegui dal Boca Juniors (a cui resterà il 50% di una futura rivendita), poi sarà pronto ad ascoltare tutte le proposte per uno degli attaccanti più chiacchierati del momento. L'italo-argentino viene valutato circa 20 milioni di euro, con l 'Inter in corsa e che sta cercando di stringere i tempi . Questo quanto sostiene Tuttosport nella sua edizione odierna.

"Prova ne sia la presenza di Dario Baccin, vice ds nerazzurro, venerdì al Maradona per Italia-Inghilterra. Ma attenzione - avvisa TS -, perché la concorrenza potrebbe ampliarsi anche ad altri paesi, Spagna in particolare, dove papà Carlos José ha già in programma alcuni appuntamenti nei prossimi giorni. Mentre Matia tornerà in Argentina dopo questa parentesi sulle nuvole azzurre, suo padre (nonché manager) resterà in Europa per valutare le proposte sul futuro professionale del rampollo, più che mai intenzionato a trasferirsi presto in pianta stabile in un campionato europeo di prima fascia".