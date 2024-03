La stagione dell'Atletico Madrid punta soprattutto sul percorso in casa. I colchoneros, come spiega oggi Tuttosport, hanno perso sette partite su quattordici fuori casa in Liga, ma in casa ha conquistato 40 punti in quattordici gare. E dovrebbe riavere Antoine Griezmann.

Tecnicamente, i biancorossi sembrano avere problemi in difesa (troppi gol) e anche in attacco perché di recente ha segnato poco. Con Griezmann e Morata che si sono alternati in infermeria, Simeone ha provato tre diverse coppie (Griezmann-Llorente, Correa-Llorente e Morata-Memphis) ma nessuna di queste ha convinto e infatti mercoledì il tecnico proverà a schierare nuovamente Griezmann e Morata.