Niente sfida in Champions contro lo Young Boys e nemmeno derby d'Italia con la Juventus per Francesco Acerbi. Come riporta Tuttosport, l'obiettivo del difensore sarà l'Empoli nell'infrasettimanale, se non addirittura il Venezia visto che in casa Inter si userà la massima cautela. E il discorso è simile anche per Calhanoglu: entrambi hanno infatti patito un'elongazione muscolare, anche se in zone differenti.

Se oggi ci sarà Barella in regia (o in alternativa Zielinski) domenica potrebbe toccare ad Asllani, oggi assente per una botta ma teoricamente a disposizione per la Juventus. L'albanese vuole zittire i mugugni degli ultimi tempi. La decisione verrà ovviamente presa solo nei prossimi giorni.