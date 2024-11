Marko Arnautovic vuole ancora zittire i propri detrattori. L'intervista rilasciata ieri a Sport Mediaset, come sottolinea oggi Tuttosport, aveva toni educati, ma forti. Senza cercare scuse, perché il giocatore è il primo a non essere soddisfatto della sua seconda avventura nerazzurra.

L'intenzione è lavorare e dimostrare che può ancora essere utile alla causa, come ha fatto anche di recente con l'Austria siglando due reti contro la Norvegia di Haaland (ma anche in questa tornata contro la Slovenia pur non trovando la rete).

Con l'Inter, invece, ha messo assieme in questa stagione soltanto 38' in A e due presenze in Champions con la rete alla Stella Rossa e il rigore sbagliato contro lo Young Boys.

A fine stagione, però, difficilmente arriverà il rinnovo. E anche per questo "Arna" vorrebbe chiudere col botto.