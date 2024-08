Tuttosport torna oggi sul doppio infortunio occorso a Piotr Zielinski e Marko Arnautovic. In particolare lo stop patito dall'attaccante, si legge, riaccende le discussioni attorno alla sua fragilità fisica: il giocatore non dà garanzie sul lungo periodo.

Inoltre l'infortunio complica le chance di una sua possibile partenza, già difficile visto che il ragazzo vorrebbe restare a Milano, in una situazione nella quale già all'Inter si sta ragionando da tempo sull'opportunità di prendere un'altra punta con caratteristiche differenti da quelle presenti in rosa.