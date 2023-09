La risonanza magnetica per Marko Arnautovic dopo il brutto infortunio di Empoli sarà fatta non prima di 24-36 ore in modo che l'edema possa riassorbirsi, come spiega oggi Tuttosport in edicola.

In attesa del responso si guarda alle possibili alternative. Klaassen e Mkhitaryan possono fare, all’occorrenza, le seconde punte. In aggiunta all'Inter "si sta seriamente valutando di aggregare alla prima squadra Amadou Sarr, fisicato centravanti della Primavera che già Inzaghi ha avuto ai suoi ordini nelle amichevoli estive. Se si andrà sugli svincolati c'è il nome di Stefano Okaka, attualmente senza squadra".