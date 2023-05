In finale di Champions League ci va l'Inter di Simone Inzaghi. "Non male per uno mai ufficialmente dato in partenza, ma in realtà in discussione in ambito societario. Uno formidabile nelle competizioni “dentro o fuori”, sentenzia Tuttosport, che nel ricordare come la prossima avversaria sarà durissima da affrontare (Real Madrid o Manchester City) sottolinea anche che la squadra è uscita da un girone con Bayern Monaco e Barcellona.

"E il Milan? Troppo complicato per la squadra attuale scalare le due reti incassate all'andata", secondo il quotidiano. Passa l'Inter. "Giusto così. Per i 180' della semifinale e per quanto offerto in stagione, comunque eccezionale in Europa per entrambe - si legge - Grandi meriti non possono che andare a chi, per mesi, è stato sull’orlo del burrone, messo in croce spesso anche dal fuoco amico: Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è riuscito così nell’impresa di riportare l’Inter lì dove per l’ultima volta c’era riuscito Josè Mourinho, nella stagione di grazia ’09-10, quella del Triplete".