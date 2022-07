Robin Gosens torna oggi in gruppo negli allenamenti. Come scrive Tuttosport, già da qualche giorno lavorano regolarmente con i compagni Skriniar e Gagliardini, tutti e tre dovrebbero essere parte dei convocati per la partita di sabato contro il Lione.

Oggi pomeriggio allenamento congiunto con la Pro Sesto (come già avvenuto con il Novara), Inzaghi dovrebbe provare due differenti formazioni.