Quale futuro per Alex Perez? Come riportato da Tuttosport in giornata il difensore spagnolo classe 2006, sbarcato ieri sera a Milano, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter.

Perez arriva in prestito con diritto di riscatto dal Betis Siviglia e verrà valutato in ritiro da Inzaghi. La naturale destinazione dell’atleta è quella della Primavera, ma non è da escludere niente.