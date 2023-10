Alla sfida a Tirana tra Albania e Repubblica Ceca sarà presente sugli spalti anche il direttore sportivo interista Piero Ausilio. Osserverà Asllani e non solo, come spiega Tuttosport. Avrà modo di vedere dal vivo anche Soucek, entrato nel taccuino del club nerazzurro.

"Il fatto che Ausilio sia in tribuna è un segnale forte per Kristjan: l’Inter non ha voluto darlo in prestito perché, dopo un anno di apprendistato, tutti si sono definitivamente convinti che il ragazzotto possa svolgere bene il ruolo di vice Calhanoglu - si legge - A Tirana probabilmente Asllani resterà in campo per tutti i novanta minuti e anche verificare la sua tenuta fisica (e la concentrazione) alla distanza può essere motivo di interesse per Ausilio".

Come detto in campo dovrebbe esserci anche Soucek. "Vero è che i centrocampisti sono addirittura sette, uno in più rispetto al dovuto (ma Sensi è rimasto alla base nonostante fosse sul mercato), però - in ottica futura, non certo a gennaio - la lacuna va colmata anche per dare una variabile tattica in più all’allenatore che, ai tempi della Lazio, sfruttava la fisicità di Milinkovic-Savic come arma per scardinare le difese grazie al gioco di sponda".