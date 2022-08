Il mese di agosto, per il terzo anno consecutivo, è quello dei dubbi e delle incertezze. Lo inquadra così Tuttosport, che ricorda il 2020 con la finale di Europa League persa con il Siviglia e le incertezze sul futuro di Conte. Lo scorso anno, lo stesso mese fu quello della fuga di Lukaku al Chelsea. Ora c'è la possibilità di un nuovo, pesante addio se arriverà un rilancio importante per Skriniar da parte di PSG o Chelsea."Alla Pinetina l’atmosfera non è delle migliori. Come è ormai tipico di ogni agosto interista", chiosa il quotidiano.