Nel mare magnum delle voci sul futuro della società, bisogna pensare anche al campo e alla partita di questa sera contro la Lazio, dopo la quale ci sarà la consegna del trofeo dello Scudetto nelle mani di Lautaro Martinez. Ci pensa Simone Inzaghi e ci pensa soprattutto Francesco Acerbi, grande ex della sfida, che sta puntando ad una maglia da titolare: secondo Tuttosport, il difensore è recuperato, si è allenato molto bene per tutta la settimana col gruppo e ci si aspetta che parta titolare in una partita alla quale tiene particolarmente.

Se però nella rifinitura di questa mattina emerga qualche dubbio sul fatto che Acerbi sia al top, allora non verrà rischiato e giocherà l'altro ex Stefan de Vrij centrale, con Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni da braccetti davanti a Sommer.