Francesco Acerbi ieri è stato l'unico giocatore a lavorare a parte, ma comunque sul campo. Reduce dall'operazione dello scorso 3 giugno per rinforzare la parete inguinale destra e risolvere il problema di pubalgia che l’ha costretto a saltare l’Europeo, in questa fase iniziale di ritiro per il difensore ci saranno giorni di sedute personalizzate, senza alcuna fretta di rientrare in gruppo. Lo riferisce oggi Tuttosport.