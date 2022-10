Romelu Lukaku prova a riaccendere i motori. L'obiettivo è arrivare al meglio a Juventus-Inter e per questo deve aumentare il minutaggio. "Inzaghi deve valutare se schierare Lukaku dal primo minuto oppure inserirlo nella ripresa, per mezzora o magari già dall’intervallo - sottolinea Tuttosport -. Lukaku, col suo fisico possente, ha chiaramente bisogno di tempo per entrare in forma e già a inizio stagione, con alle spalle l’intera preparazione, non era ancora riuscito a raggiungere la condizione migliore, nonostante il gol al Lecce alla prima giornata".