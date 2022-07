Con il debutto in amichevole a Lugano ci sarà anche la prima come main sponsor per Digitalbits, che sostituirà Socios.com. Il contratto triennale consta di 85 milioni di euro complessivi. Con una precisazione, che arriva da Tuttosport: "Secondo indiscrezioni, al 30 giugno scorso, non sarebbe stato completato il versamento di quanto pattuito al momento di stipulare l’accordo per diventare sponsor di manica, pari a 5 milioni. In casa Inter, però, vengono esclusi contrattempi con Digitalbits dovuti a una carenza di liquidità dell’azienda. La dimostrazione, secondo questa spiegazione, è data dal fatto che non ci sono stati rallentamenti nel passaggio a ‘main sponsor’. E difficilmente sarebbe successo di fronte a un caso di inaffidabilità economica".