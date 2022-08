Sarà il Sant'Angelo Lodigiano l'ultima avversaria dell'Inter prima dell'avvio del campionato. Un test a porte chiuse ad Appiano Gentile, come già avvenuto contro avversarie come il Novara o la Pergolettese, per capire a che punto è la squadra e tenere in caldo i muscoli. Non ci sarà Brozovic, che non ha riportato lesioni muscolari ma è stato comunque colpito da un affaticamento al polpaccio destro e per questo continua a seguire un programma di allenamenti personalizzati. A Lecce potrebbe giocare Asllani dal 1'.