Valentino Lazaro non resterà nel Torino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i granata avrebbero deciso di non riscattare il giocatore austriaco per i 6 milioni pattuiti nel caso in cui i granata avessero optato per esercitare l'opzione strappata la scorsa estate. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza con l'Inter tra un anno, ha comunque mercato in Bundesliga dove potrebbe tornare.