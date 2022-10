L'edizione odierna de Il Secolo XIX si concentra sulla sfida della Samp in trasferta a San Siro: "Stankovic ritrova San Siro e si copre: difesa e coraggio. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, tra campionato e Champions League, per l'Inter. Stankovic spera di avere la ricetta giusta contro la sua ex squadra: 'Ci aspetta una partita durissima - ha detto il tecnico serbo ai canali ufficiali della società -. Hanno superato il periodo negativo'.