Lautaro aveva risolto a Udine con una doppietta, ieri invece è stata la volta di Thuram che ne ha segnati addirittura tre al Torino. Stesso risultato (3-2) e stessi punti per i nerazzurri che, dopo il derby perso, hanno reagito con 6 punti in 2 partite.

Lo sottolinea Repubblica oggi: "Grazie allo strapotere del suo numero 9, l’Inter ha portato a casa una partita che ha fatto di tutto per complicarsi da sola, prima subendo un gol evitabile da Zapata, poi regalando un rigore nel finale, con Calhanoglu che ha steso in area Masina e Vlasic che dal dischetto non ha sbagliato. E salgono così a 9 i gol incassati in campionato. Troppi, per una squadra che punta allo scudetto", si legge.