Giovani Lo Celso è un profilo alla portata dei club di Serie A. Il fantasista argentino, in scadenza tra un anno con il Tottenham, viene valutato una decina di milioni: l'argentino è stato offerto alla Lazio che non è interessata, ma secondo Repubblica potrebbe comunque indossare la maglia di un'altra squadra italiana. "Non quelle di Inter e Napoli, dove spazio per i numeri 10 non ce n'è - precisa il giornale -. Inzaghi e Conte la fantasia la chiedono alle mezzali".